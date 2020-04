Noodlijdend KLM wil topman via truc bonus van 900.000 euro toestoppen

De leiding van Air France-KLM is van plan topman Ben Smith bovenop zijn riante salaris een bonus van 900.000 euro te schenken. Het Frans-Nederlandse bedrijf moet ondertussen overeind gehouden worden met belastinggeld. Volgens de regels zou Smith niet in aanmerking komen voor een bonus omdat het bedrijf slecht presteert, als gevolg van de coronacrisis. De top van Air France-KLM wil daarom de regels aanpassen zodat de beloning alsnog uitgekeerd kan worden. De bonus betekent een meer dan verdubbeling van zijn honorarium.

Saillant is dat de regels zo aangepast worden dat niet meer gekeken wordt naar de prestaties maar naar de hoeveelheid geld dat het bedrijf bezit. Dat betekent dat Smith een hogere bonus krijgt naarmate hij meer staatssteun weet binnen te halen.

De NOS meldt:

“We zijn verbijsterd over dit voorstel”, zegt Dario Fucci van de Ondernemingsraad van KLM in het NOS Radio 1 Journaal. “We hebben een turbulent weekend gehad omtrent de aanpassing bij onze directie. Dit voorstel getuigt van weinig sensitiviteit gezien de fase waarin we nu zitten.”

Minister van Financiën Wopke Hoekstra is verlegen met de situatie en verklaart dat hij zich gaat verzetten tegen het uitkeren van de bonus. Onder leiding van Hoekstra heeft de Nederlandse staat in februari 2019 voor 744 miljoen euro aan aandelen Air France-KLM gekocht en werd zo voor 14 procent eigenaar van het bedrijf. Op de aandeelhoudersvergadering van 28 mei wordt beslist over het plan.

Vorige week trachtte de leiding van KLM al de bonus voor topman Pieter Elbers te verhogen. Dat plan werd ingetrokken na een storm van protest.

Het AD schrijft:

Het Rijk betaalt nu al een flink deel van de salarissen van het KLM-personeel. Als het bedrijf ook na 1 juni aanspraak wil blijven maken op die zogeheten NOW-regeling, dan zijn onder meer bonussen, dividend en de inkoop van eigen aandelen taboe.

cc-foto: kidmasterbloke