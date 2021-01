Noodtoestand afgekondigd in Londen, coronavirus niet meer onder controle

In Londen is de noodsituatie uitgeroepen omdat de verspreiding van het coronavirus niet meer onder controle is. Volgens burgemeester Sadiq Khan moet er direct hard ingegrepen worden om te voorkomen dat nog veel meer mensen ziek worden en overlijden.

Khan maakte bekend dat momenteel 1 op de 30 Londenaren besmet is met het coronavirus. In delen van de stad is dat zelfs 1 op de 20. Dagelijks komen er ruim 8.000 noodoproepen binnen bij de ambulancedienst en de ziekenhuizen zijn overvol. Als de besmetting zo doorzet is er in de ziekenhuizen straks geen plek meer voor nieuwe patiënten.

Op dit moment liggen in de Londense ziekenhuizen ruim 7.000 coronapatiënten. Dat is 35 procent meer dan tijdens het hoogtepunt van de eerste coronagolf in de lente van vorig jaar.

