Noodtoestand in Sydney door aanhoudende bosbranden

Sydney heeft al dagen te kampen met dikke rookwolken als gevolg van de aanhoudende bosbranden in de omgeving van de miljoenenstad. Mensen met luchtwegklachten melden zich massaal bij ziekenhuizen. Ook wordt het ene na het andere hitterecord gebroken in Australië. In het zuiden van het land bereikte het kwik deze week zelfs 49,8 graden.

De hoge temperaturen in combinatie met een sterke wind zorgen ervoor dat de brandweer veel moeite heeft om de branden onder controle te krijgen in de deelstaat New South Wales, waar Sydney ligt. De premier van de staat, Gladys Berejiklian, riep daarom eerder deze week voor de tweede keer dit seizoen de noodtoestand uit.

De kritiek op de Australische premier Scott Morrison neemt toe. In de afgelopen maanden zijn 30.000 vierkante kilometer bos verloren gegaan door de branden. Ook gingen er meer dan 700 huizen in vlammen op. Verzoeken om meer middelen voor de (vrijwillige) brandweer legde Morrison lange tijd naast zich neer.

Veel Australiërs menen dat Morrison de ernst van de situatie onderschat. Hoewel er volgens wetenschappers een duidelijk verband bestaat tussen de klimaatcrisis en de zware bosbranden die het land dit jaar teisteren, verzet Morrison zich tegen klimaatmaatregelen. Hij hanteert daarbij het argument dat populisten van over de hele wereld gebruiken: als wij in ons eentje iets doen, maakt dat toch nauwelijks iets uit. Ondertussen behoort Australië wereldwijd tot de grootste uitstoters van broeikasgassen per hoofd van de bevolking.

Dat Morrison vakantie viert op Hawaii terwijl zijn land brandt, valt evenmin in de smaak – zeker omdat zijn medewerkers aanvankelijk ontkenden dat hij daar was. Vrijdag kondigde Morrison aan dat hij eerder zal terugkeren.