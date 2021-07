Noodweer overspoelt Limburg, leger naar regio gestuurd

Defensie stuurt zestig militairen naar Zuid-Limburg om bijstand te verlenen aan de veiligheidsregio. Het gebied kampt met ernstige wateroverlast als gevolg van de hevige regenval. De meldkamer van de hulpdiensten heeft extra mensen in moeten zetten vanwege de vele telefoontjes die binnenkomen. Er wordt opgeroepen om alleen nog te bellen voor levensbedreigende situaties. De regionale zender L1 is ingezet als calamiteitenzender, wat inhoudt dat die zender extra informatie geeft rond de overstromingen.

De hoosbuien vallen sinds dinsdagavond, met name in de omgeving Heerlen. De snelweg A79 overstroomde en is sindsdien afgesloten.

De regen veroorzaakt ook grote problemen in het stroomgebied van de rivieren Gulp en Geul. Vooral inwoners van de gemeenten Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem hebben daar last van.

Het KNMI voorspelt dat de zware buien nog tot en met donderdag over Limburg trekken. Hierdoor kan er met name in Zuid-Limburg nog meer dan 75 millimeter regen bij vallen. Voor heel Limburg geldt sinds het einde van de woensdagmiddag code rood. Ook het oosten van Gelderland en het oosten van Noord-Brabant kunnen te maken krijgen met de hevige regens. Daarvoor geldt voorlopig code geel.