Noordpoolgebied getroffen door hittegolf die broeikaseffect gaat versterken

In Verchojansk, nabij de poolcirkel, is een recordtemperatuur van 38 graden gemeten. Het Siberische stadje met 1300 inwoners kent het hevigste warmteverschil op aarde van wel 100 graden want in de winter worden er temperaturen van -47 graden bereikt.

In de stad is het nu 18 graden warmer dan gemiddeld in juni, een ontwikkeling als gevolg van het broeikaseffect. De stijging baart wetenschappers grote zorgen omdat de biodiversiteit in het gebied erdoor wordt bedreigd. Het noordpoolgebied warmt twee keer zo snel op als de rest van de planeet. Daarbij komen gassen uit de bodem vrij die het broeikaseffect nog eens versterken. Door de droogte woeden er ook meer bosbranden, die veelal aangestoken worden door plaatselijke boeren. De rook die daarbij vrijkomt maakt het allemaal nog erger.

De VRT meldt:

De Siberische “hittegolf” heeft niet alleen verregaande consequenties voor het smelten van de poolkappen. Veel van de Russische steden boven de poolcirkel zijn gebouwd op een bodem van permafrost. Als die ontdooit, kan dat desastreuze gevolgen hebben. Het gigantische lek in een brandstofreservoir bij het Siberische Norilsk onlangs, werd onder meer geweten aan smeltende permafrost. (…) Daarnaast dreigen er mottenplagen door de warmte. Larven van de Siberische zijdemot vreten dennenbomen aan. Een Russische expert op het gebied van motten zegt dat hij de motten steeds sneller ziet groeien en groter ziet worden. Een toenemende plaag heeft volgens hem “tragische gevolgen” voor bossen en wouden.

cc-foto: Andrei Zverev