Noorse handbalploeg wil niet halfnaakt spelen, krijgt boete van Europese bond

Het Noorse vrouwen-strandhandbalteam heeft een boete gekregen van de Europese Handbalbond (EHF) omdat ze weigerden hun wedstrijd in weinig verhullende bikinibroekjes te spelen. In plaats daarvan droegen de speelsters tijdens de wedstrijd tegen Spanje om de derde plek op het Europees Kampioenschap een korte broek. Dat wordt nu bestraft met een sanctie van 1500 euro, 150 euro per speelster.

Volgens de EHF is de boete gerechtvaardigd omdat de Noorse ploeg aantrad in ‘ongepaste kleding’ die niet voldeed ‘aan de uniforme voorschriften’ zoals opgesteld in het internationale handbalmanifest. Dat de vrouwenploeg ervoor koos die volgens de EHF wel gepaste kledij niet te dragen, is omdat ze zich vrij en comfortabel willen voelen tijdens hun wedstrijden. Ter vergelijking: waar de vrouwen verplicht zijn een bikinibroekje en strakke top te dragen, spelen de mannenploegen in loszittende korte broeken en mouwloze shirts.

Today in misogyny in sports:

The Norwegian women's handball team wanted to protest the rule saying women *must* wear bikini bottoms in beach handball.

The organizers of #BeachEuro2021 say they will be disqualified if they do.🤦🏻‍♀️

What they wear today vs. what they want to wear: pic.twitter.com/sPLiW39Zn3

— Maren Hald Bjørgum (@mbjorgum) July 13, 2021