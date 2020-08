Noorwegen: Nederland risicogebied, reizigers verplicht in quarantaine

Noorwegen heeft Nederland bestempeld als risicogebied als het gaat om het coronavirus. Reizigers uit Nederland moeten daarom na aankomst in Noorwegen eerst ten minste tien dagen in quarantaine.

Met de nieuwe maatregel die vanaf zaterdag in werking treedt, reageert Noorwegen op het snel oplopende aantal coronabesmettingen. De afgelopen week werden in Noorwegen 357 nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld, het hoogste aantal in een week sinds april. Behalve de quarantaine voor reizigers uit Nederland, krijgen de Noren ook het advies niet zelf op reis te gaan. Buurland Finland stelde eerder ook al een quarantaineplicht in voor reizigers uit Nederland.

De quarantaineplicht geldt niet alleen voor Nederland. Ook Polen, Malta, IJsland, Cyprus en de Faeröer eilanden en voor bepaalde delen van Zweden en Denemarken.

