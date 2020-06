Noorwegen: 200.000 mondkapjesdragers voorkomen 1 besmetting

De Noorse gezondheidsautoriteiten denken dat mondkapjes op dit moment maar een heel beperkte bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van de corona-epidemie. Er zouden nu 200.000 mensen een mondkapje moeten dragen om wekelijks één besmetting te voorkomen, stelt het Noorse Instituut voor Volksgezondheid in een memo.

De opstellers van het memo gaan er daarbij vanuit dat het dragen van een mondkapje het risico op infectie met 40 procent vermindert. Er zijn ook wetenschappers die menen dat het besmettingsrisico maar met 6 procent afneemt bij het dragen van een mondmasker. In dat geval zouden ruim 1,3 miljoen mensen een mondkapje moeten dragen om één infectie te voorkomen.

De voordelen wegen daarmee volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid nauwelijks op tegen de nadelen. Zo hebben sommige mensen problemen met ademen als ze een mondmasker dragen. Ook waarschuwen de opstellers van het memo ervoor dat het dragen van een mondkapje kan leiden tot een vals gevoel van veiligheid, waardoor mensen andere maatregelen – zoals afstand houden van anderen – achterwege laten.

Mondkapjes hebben volgens het instituut weinig zin als er maar weinig infecties zijn. Op dit moment worden er wekelijks vijf op de 100.000 Noren besmet. Als de kans op een besmetting weer toeneemt, heeft het dragen van een mondmasker meer nut.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO raadt mensen wel aan om een mondkapje te dragen op plaatsen waar het onmogelijk of moeilijk is om een meter afstand te houden tot anderen.

In Noorwegen zijn er tot nu toe ruim 8.500 bevestigde besmettingen geweest met Covid-19, 239 Noren zijn aan het virus overleden.