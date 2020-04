De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in een interview met de Duitse krant Bild (alleen voor abonnees) een blik op de nabije toekomst geworpen. Volgens haar kan het normale leven pas weer terugkeren als er een vaccin gevonden is tegen het coronavirus. Ze verwacht dat dit tegen het einde van het jaar het geval is. Daarmee toont ze zich optimistischer dan het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) dat eerder stelde dat een bruikbaar vaccin waarschijnlijk pas over een jaar beschikbaar zal zijn.

De Commissievoorzitter baseert zich op Duits onderzoek door onder meer het farmaciebedrijf CureVac, dat eerder het nieuws kwam omdat president Trump op hun vindingen zou azen. CureVac hoopt deze zomer een vaccin te kunnen testen op een kleine groep proefpersonen. Als die proef slaagt wordt een grootschaliger proef ondernomen. Het bedrijf hoopt dat bij succes de toelatingsprocedure versneld doorlopen kan worden.

Aan de Medizinischen Hochschule Hannover wordt geëxperimenteerd met een middel dat eigenlijk is bedoeld om tbc te bestrijden. Ook daar wordt deze zomer een proef mee gestart.

Zolang er geen vaccin bestaat zullen ouderen in verzorgingshuizen geïsoleerd blijven, meent Von der Leyen. Ze verwacht wel dat de regels voor bewegingsvrijheid eerder versoepeld gaan worden voor kinderen en jongeren. Ook op andere gebieden is er geen sprake van hervatting van het normale leven. De EU-topvrouw raadt burgers aan nog geen zomervakantie te boeken. “Niemand kan op dit moment betrouwbare voorspellingen doen voor juli en augustus.”

Het betreft overigens allemaal zaken waar Von der Leyen zelf geen beslissingen over kan nemen omdat de EU-lidstaten allemaal hun eigen beleid voeren. De Commissie had afgelopen week een exitstrategie willen presenteren maar moest die uitstellen na boze reacties van de lidstaten. Volgens de voorzitter wil ze vanuit de Unie ook niets voorschrijven: “Ik wil geen algemene beslissingen nemen, terwijl de situatie in Milaan helemaal anders is dan die in Münster, en dat er grote verschillen zijn tussen de stedelijke en landelijke gebieden.”

cc-foto: Renew Europe