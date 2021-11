Notitieboek verdwenen in onderzoek naar pandemieprofiteur Sywert van Lienden

Een notitieboekje van een van de onderzoekers naar de praktijken van pandemieprofiteur Sywert van Lienden en zijn kompanen Camille van Gestel en Bernd Damme is op mysterieuze wijze verdwenen. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (CU), meldt dat aan de Tweede Kamer. Een “anoniem persoon” heeft laten weten in het bezit te zijn van het verdwenen boek en heeft het niet teruggegeven. Het onderzoek naar de omstreden ‘mondkapjesdeal’, waarbij professioneel talkshowgast Van Lienden tientallen miljoenen aan publiek geld bemachtigde door zich voor te doen als weldoener, wordt uitgevoerd door de forensische afdeling van Deloitte.

De staatssecretaris schrijft “>in een brief die zo uit een thriller afkomstig lijkt:

Het onderzoeksbureau heeft mij geïnformeerd dat op 19 oktober jl. een notitieboek met persoonlijke aantekeningen over het onderzoek van een van de onderzoekers van het onderzoeksbureau vermist is geraakt. Als eigenaar van dit notitieboek is het onderzoeksbureau zelf verantwoordelijk om actie te ondernemen. Op 5 november jl. heeft het onderzoeksbureau mij nadere informatie gegeven. Hieruit kwam naar voren dat een anoniem persoon een schriftelijke melding bij het onderzoeksbureau heeft gedaan waaruit blijkt dat deze persoon het vermiste notitieboek in bezit heeft. Deze persoon heeft het notitieboek niet teruggegeven. Uit de nadere informatie bleek ook dat in het notitieboek persoonsnamen staan.