‘Novax’ Djokovic raakt visum kwijt en moet Australië direct verlaten

De Servische tennisser Novak Djokovic mag niet meedoen aan de Australian Open en moet het land zo snel mogelijk verlaten. Dat heeft de Australische immigratieminister Alex Hawke bepaald. Daarmee ging de minister tegen een uitspraak van de rechter in dat Djokovic op ‘medische gronden’ ongevaccineerd aan het tennistoernooi mocht beginnen.

Volgens Hawke is het ‘in het belang van de Australische gemeenschap’ dat het visum van Djokovic direct weer wordt ingetrokken. De minister liet ook weten dat de regering ‘vastbesloten’ is er alles aan te doen de Australische grenzen te beschermen in verband met de coronapandemie.

Vorige week besloot Djokovic ondanks de strenge Australische coronawetgeving toch naar het land af te reizen. Hij was van mening dat hij met een bewijs van een recente coronabesmetting het land in kon. Omdat hij geen goede reden kon geven waarom hij niet gevaccineerd is – Djokovic is een overtuigd antivaxxer – kreeg hij geen medische vrijstelling. Een rechter besloot later de regering in het ongelijk te stellen. Minister Hawke maakt nu gebruik van zijn ministeriële bevoegdheid om het visum alsnog weer in te trekken.

Na de bekendmaking van Djokovic’ recente besmetting, verschenen er direct foto’s in de media waarop hij kort na die besmetting te zien is op een keur aan evenementen, zonder mondkapje of afstand te houden. Ook had Djokovic verklaard twee weken voor zijn aankomst in Australië niet in andere landen te zijn geweest, maar op sociale media verscheen bewijs dat hij wel degelijk Spanje had bezocht. De uitspraak van de minister kan betekenen dat Djokovic de komende drie jaar Australië niet meer in mag.