NPO-radiozenders doen Ali B en Marco Borsato in de ban

De radiozenders van de publieke omroep (NPO) doen de muziek van Ali B en Marco Borsato in de ban. Dat meldt Nu.nl. Het besluit de twee artiesten niet meer te draaien, is genomen naar aanleiding van de uitzending van BOOS The Voice. Ali B en Borsato worden door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De zenders die de muziek van Ali B en Borsato uit de programmering verwijderen zijn onder meer NPO Radio 1 en NPO Radio 2. Op 3FM en FunX werden Borsato en Ali B al niet gedraaid. Borsato wordt onder meer beschuldigd van handtastelijkheden bij minderjarige meisjes, tegen Ali B lopen ten minste twee aangiftes, waaronder een voor verkrachting. Beide artiesten ontkennen alle beschuldigingen.

Nu.nl deed ook navraag bij streamingdienst Spotify of de beschuldigingen van invloed zijn op het delen van de muziek van Ali B en Marco Borsato. Daarop is vooralsnog niet geantwoord. Spotify stopte eerder met het aanbieden van de muziek van de Amerikaanse zanger R. Kelly nadat hij door meerdere vrouwen werd beschuldigd van jarenlang seksueel misbruik. Zijn muziek is nog wel terug te vinden op het platform, maar komt niet meer terug in speellijsten of muzieksuggesties.