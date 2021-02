NRC onthult schokkende praktijken van PVV-Kamerlid Graus

PVV-Kamerlid Dion Graus heeft zijn vrouw aangezet tot seks als ‘betaling in natura’ met beveiligers die hij op sleeptouw nam omdat hij “ernstig bedreigd” zou worden. Graus ging daartoe over nadat hij tevergeefs getracht had voor zichzelf officiële beveiliging door de overheid te regelen. De autoriteiten weigerden dat na constatering dat er geen sprake was van enige serieuze bedreiging. Voor de gevallen waar hij melding van maakte was geen bewijs te vinden. De enige keer dat er wel een verdachte werd opgespoord bleek Graus het voorval overdreven te hebben.

Het Kamerlid blijkt de gewoonte te hebben alle communicatie tot en met persoonlijke gesprekken vast te leggen. Een deel daarvan betreft heimelijke opnames met een dictafoon, onder meer van fractievergaderingen van de PVV. Tientallen uren aan opnames, honderden bestanden met whatsapp-chats en sms-verkeer, foto’s en andere documenten liggen nu bij de Rijksrecherche. NRC heeft inzage gehad in dat materiaal en schildert in een onthullend verhaal schokkende praktijken. Het materiaal ligt bij de Rijksrecherche ter ondersteuning van de aanklacht van zijn ex-vrouw Joyce, tevens fractiemedewerkster van de partij, die stelt dat hij haar tegen haar zin heeft aangezet tot het verlenen van seksuele diensten aan de ‘beveiligers’ van Graus.

De twee mannen in kwestie blijken criminele antecedenten te hebben. Een is tot zes jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan moord, de ander was betrokken bij XTC-handel. In NRC is een foto afgedrukt waarop een van de mannen samen met Graus poseert in plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer, zittend in de zetels van Geert Wilders en Fleur Agema. De klok op de achtergrond geeft aan dat het ver na middernacht is. Volgens NRC heeft de beveiliger die nacht seks in het parlementsgebouw met de door Graus ter beschikking gestelde vrouw.

De vrouw deed twee jaar geleden aangifte tegen Graus wegens ‘psychisch misbruik’ en ‘gedwongen seks met derden’. Graus klaagde haar aan wegens smaad. Een paar maanden werd door Justitie bekendgemaakt dat beide aangiftes waren ingetrokken. De vrouw heeft nu besloten meer uiterst persoonlijk materiaal ter beschikking te stellen aan de Rijksrecherche om haar verhaal kracht bij te zetten. Dit materiaal wordt onderzocht door deskundigen die gespecialiseerd zijn in onder meer mensenhandel en zedenmisdrijven.

Op de website is onder meer een audio-opname te horen van een ‘gesprek’ dat Graus heeft met collega-fractielid Fleur Agema. Zij bijt hem toe: “Dion, jij bent degene die altijd ruzie zoekt. Je moet ermee ophouden. Je moet ophouden de schuld bij anderen neer te leggen van fouten die jezelf maakt.”

Het materiaal maakt ook duidelijk hoe Graus er voortdurend op uit is te intrigeren en mensen te manipuleren:

Zo waarschuwt hij Geert Wilders april 2009 voor collega’s die namens de PVV het Europees Parlement in gaan. Een van hen, Laurence Stassen, is „lui en verwend”. Later belt hij dezelfde Laurence Stassen om te vertellen dat er over haar geroddeld wordt: zoiets vindt hij „typisch matennaaierig gedrag”.

Het is niet voor het eerst dat er onthullingen gedaan worden over de praktijken van Kamerlid Graus. Kort na zijn aantreden in 2006 werd duidelijk dat twee voormalige partners aangifte tegen hem hadden gedaan wegens mishandeling, stalking en bedreiging. Justitie seponeerde de aangiften ‘wegens gebrek aan bewijs’, later werd daar kritiek op geuit. De zaken zouden onvoldoende onderzocht zijn.

Uit het nieuwe materiaal blijkt volgens NRC dat Graus onjuiste informatie verstrekt aan het parlement over zijn woonadres. Hij incasseerde daardoor ten minste 125.000 euro aan vergoedingen ten onrechte. Daarnaast wordt duidelijk dat hij sjoemelt met zijn hypotheekrenteaftrek.

Het doorwrochte verhaal van NRC maakt duidelijk dat Graus een opgeblazen ego heeft, intimiderend te werk gaat en zich van conflict naar conflict sleept. Niemand lijkt te kunnen begrijpen waarom Wilders hem opnieuw weer kandidaat stelt voor de Tweede Kamer, waar hij inmiddels al vijftien jaar zit. NRC schetst hoe hij in 2013 de PVV-leider onder druk zette:

Drie jaar later maant hij Wilders om hem serieus te blijven nemen, ook bij de selectie van nieuwe Kamerleden. Wie had de dievegge op de fractieburelen in de gaten en wie heeft ontdekt dat een PVV-Kamerlid twitterde onder een valse naam? Graus tegen Wilders: „Ik heb overal gelijk in gekregen en ik vind dat ik onvoldoende gehoord word. En bij geen enkele selectie ben ik betrokken met mijn vooruitziende blik en als visionair, en met mijn mensenkennis en zesde zintuig en alles wat ik heb.” De valse Twitteraccounts brengt hij ter sprake in een fractievergadering. Ook daar maakt hij stiekem een opname van. Dat is tegen de regels – PVV’ers mogen hun telefoons niet meenemen naar de fractiekamer.

De meest brisante aantijging is dat hij zijn vrouw gebruikte als seksslaaf. Hij stelde haar seksueel ter beschikking als vergoeding aan de ‘beveiligers’ die hij nodig had om aan de buitenwereld te tonen dat hij ‘zwaar bedreigd’ werd. Eerder ontkende Graus dat hij de mannen meenam.

Graus’ verklaring tegenover RTL Nieuws dat hij nooit zelf beveiligers meenam, blijkt niet juist. Hij nam ze wel mee, maar een rekening voor hun diensten stuurden zij niet. Tegen de NCTV had hij gezegd dat de beveiligers een „leuke avond” hadden, en dat hij „het eten en zo” regelde. Hij vertelde er alleen niet bij wat dat „en zo” inhield – dat hij behalve eten en drank ook seks met zijn vrouw ‘regelde’. In tientallen sms’jes en WhatsApp-berichten is te lezen dat Dion Graus de spil is in deze ‘uitleensessies’. Beveiliger Henn sms’t met Dion, niet met Joyce, als hij seks wil. Op 3 november 2014 huurt Dion Graus daarvoor een privésauna af in het Brabantse Beek en Donk. Op 1 december 2014 regelt Graus sauna Relaxcis in het Belgische Arendonk: „Gaan we de volle drie uur”, wil Henn weten. Twee weken later vraagt de beveiliger aan Dion of „we dit jaar ‘uitgebubbeld’” zijn? Dion: „Mais non mon ami”. In het nieuwe jaar meldt Henn zich weer voor „een broodje”. Dion: „Ga ik regelen.”

In de opnames is te horen hoe Graus aanwezig is bij de seksuele ontmoetingen. “Ik hou haar benen goed uit elkaar,” zegt hij onder meer. In een opgenomen telefoongesprek uit 2018 klaagt de ex-vrouw het PVV-Kamerlid aan: „Jij hebt mij ‘ja’ laten zeggen omdat je me ertoe gedwongen hebt. Ik ben een katholiek meisje, ik wilde niet. Maar Dion, jij zei dat het moest en Joyce deed weer haar blinddoek om. Eiwitsplitsende enzymen waren goed voor me, zei jij: wat maakte het uit even mijn benen open te doen?” Dat laatste blijkt een opvatting van het Kamerlid. “Ik ben lid van de Staten-Generaal en zeg desnoods op camera dat iedere vrouw zich zonder condoom moet laten volspuiten om mannelijke hormonen binnen te krijgen, dan gaan ze zich goed voelen,” zegt hij tegen de vrouw.

In een reactie op de onthullingen ontkent of weerlegt Graus de feiten niet. Hij zegt dat het om ‘privé-kwesties’ gaat waarbij ook zaken “uit hun verband gerukt” zouden zijn. PVV-leider Geert Wilders reageerde niet op verzoeken om commentaar. In een tweet op zaterdag laat hij zijn publiek weten dat hij de schokkende onthullingen ziet als kattenbakvulling.

Geert Wilders heeft de NRC gekocht en demonstreert zijn steun aan de ‘laatste Limburgse ridder’ Dion Graus. @geertwilderspvv pic.twitter.com/1vrLhqNIv1 — Marcel Haenen (@MarcelHaenen) February 13, 2021

En dit is echt de hoofdvraag na het lezen van het onthullende verhaal van @nrc. Waarom houdt Wilders al die jaren het hand boven Graus zijn hoofd? https://t.co/TO7klIgwTl pic.twitter.com/UGEJ40ETht — kim van keken (@kimvankeken) February 12, 2021