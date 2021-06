Nu al 250 hittedoden per jaar in Nederland door klimaatcrisis

Van alle sterfgevallen door de hitte in Nederland kan 31 procent worden toegeschreven aan de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit internationaal onderzoek naar de periode 1991-2008, waarbij ook het RIVM betrokken was. Het RIVM meldt:

Klimaatverandering leidt tot meer warme en hete dagen. In 43 landen, waaronder Nederland, bleek dat de sterfte door hitte in de periode 1991-2018, voor 37% wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Voor Nederland is dat 31%.

In de zomers leiden hoge temperaturen tot oversterfte in Nederland. Onder meer de kans op een hartaanval neemt toe. Zo overleden er tijdens de hittegolf in augustus 400 mensen meer dan in een normale week.

In de zomers is 1,8 procent van de sterfgevallen in Nederland zo mede op het conto te schrijven van hoge temperaturen. Zonder klimaatverandering zou dat 1,2 procent zijn geweest, stelt het RIVM. “Voor Nederland komt dat neer op bijna 250 extra sterfgevallen per jaar”, concludeert het instituut.

Daarmee komt Nederland er in vergelijking met Zuid-Europese landen nog goed vanaf. Daar is in de zomers meer dan 4,5 procent van de sterfgevallen toe te schrijven aan hoge temperaturen.

