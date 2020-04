Nu al meer Amerikanen overleden door Covid-19 dan in Vietnamoorlog

Een treurige mijlpaal in de Verenigde Staten: het dodental als gevolg van Covid-19 is gestegen tot boven de 58.300. Dat betekent dat het coronavirus nu al meer Amerikaanse levens heeft geëist dan de Vietnamoorlog, waar tussen 1955 en 1975 58.220 Amerikanen om het leven kwamen.

In geen enkel ander land zijn er zoveel coronadoden als in de VS. In Italië zijn er tot nu toe ruim 27.000 bevestigde overlijdens door Covid-19. Amerika is ook het land met de meeste bevestigde infecties: ruim een miljoen nu.

In Vietnam zijn voor zover bekend nog geen doden te betreuren door het coronavirus. In het land, dat draconische maatregelen heeft genomen tegen het virus, zijn tot nu toe 270 geregistreerde besmettingen.

Tijdens de Vietnamoorlog kwamen er meer dan een miljoen Vietnamese soldaten en twee miljoen burgers om het leven.

