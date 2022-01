‘Nu het echt lastig wordt zitten er ineens veel vrouwen in het kabinet’

Francisco van Jole stelt dat er zoveel vrouwen in het kabinet zitten omdat er grote problemen zijn die niemand kan oplossen. “Dat heet de glazen klif. Zoals het glazen plafond vrouwen tegenhoudt om de top bereiken zo worden ze ook pas naar voren geschoven als de situatie penibel is. Bedrijven die in de problemen verkeren krijgen vaak ineens een vrouwelijk CEO. Die mag dan sneuvelen. Neem de positie van minister van Financiën, die is nu lastiger dan ooit en valt die toe aan Kaag.”

Peter Kee is het daar niet mee eens. “Kaag heeft alles in het werk gesteld om die positie in te nemen. Wopke Hoekstra wilde die juist niet opgeven.” En daarmee beginnen de twee commentatoren het nieuwe jaar als vanouds met tegengestelde opvattingen.

Van Jole constateert dat het kabinet in een comfortabele positie begint omdat maar weinig Nederlanders er vertrouwen in hebben. “Dat kan dus alleen maar meevallen. Behalve dan voor Kuipers en Dijkgraaf, daarvan zijn der verwachtingen hoog en die zullen dus makkelijker tegenvallen.”

De twee verschillen ook minder van mening over Marnix van Rij. Deze belastingadviseur die zijn hele carrière bedrijven hielp zo min mogelijk belasting te betalen, wordt staatssecretaris Fiscaliteit. Gaat hij zijn kennis nu gebruiken om alle sluiproutes en mazen te dichten? Dat is de vraag. Volgens Kee kan het ook betekenen dat de CDA’er typisch VVD-beleid moet gaan realiseren.

Ook Hugo de Jonge komt nog ter sprake. Van Jole voorziet dat hij veel te zien zal zijn in allerlei woonprogramma’s om daar z’n noodzakelijke media-aandacht te krijgen. Kee kijkt uit naar de persconferentie van vrijdag waar zijn opvolger Kuipers debuut maakt. Versoepelingen hoeven er van de Haagse duider nog niet te komen aangezien hij zelf in quarantaine zit wegens positieve zelftests.