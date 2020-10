Obama haalt hard uit naar Trump tijdens eerste grote campagnespeech

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Donald Trump die volgens hem niet in staat is het ambt serieus te nemen en niet bereid is zich voor het land in te spannen. Obama deed dat in zijn eerste grote campagnespeech voor Joe Biden en Kamala Harris in de staat Pennsylvania. Volgens de vorige president zijn de twee weken tot aan de verkiezingen cruciaal ‘voor de komende decennia’.

Direct aan het begin van zijn toespraak pakte Obama Trump aan over diens coronabeleid, of het gebrek daaraan. ‘Acht maanden verder en de besmettingen lopen weer op in het hele land’, zei Obama. ‘Donald Trump gaat ons niet opeens allemaal beschermen. Hij kan niet eens het minimale doen om zichzelf te beschermen.’

Volgens Obama zijn de presidentsverkiezingen van komende maand “de belangrijkste uit ons leven”. Hij drong er bij de Amerikanen op aan zijn eigen vice-president Joe Biden een zo grote verkiezingswinst te geven, dat Trump niet om de uitslag heen kan. Zowel Trump als zijn eigen minister van Justitie Barr hebben herhaaldelijk laten weten niet te kunnen garanderen dat er een vreedzame overdracht van de macht plaats zal vinden bij een verlies. Volgens Trump is een eventueel verlies bij voorbaat al doorgestoken kaart.

Obama die twaalf jaar geleden zijn eigen campagne voerde met de belofte van hoop en verandering, erkende dat vooruitgang niet altijd een rechte lijn is, maar waarschuwde zijn achterban zich daardoor niet uit het veld te laten slaan: “Dat we niet altijd direct 100% krijgen van wat we willen, is geen reden om niet meer te stemmen.”

Dat Biden een ruime voorsprong op Trump heeft in alle peilingen, zelfs de aartsconservatieve en door Trump vaak geprezen Rasmussen poll, zegt Obama niets. “De vorige keer waren er ook allemaal peilingen”, zei hij. “Daar kwam uiteindelijk niets van terecht omdat een hoop mensen thuisbleven”. Volgens Obama is het ook een voordeel dat bij een presidentschap van Biden en Harris het Amerikaanse volk niet meer hoeft na te denken over “alle gekke dingen die dagelijks worden uitgekraamd. Het gaat lang niet zo vermoeiend zijn en dat is veel waard”. Ook waarschuwde hij dat een democratie niet kan functioneren als de leider ervan “elke dag liegt”.

Obama wees ook op de dubbele standaard van Trumps favoriete mediaplatform Fox News: “Moet je je voorstellen dat ik een geheime Chinese bankrekening had toen ik kandidaat was. Denk je dat Fox News me daarmee weg had laten komen? Ze zouden me Beijing Barry hebben genoemd.” Volgens Obama heeft hij waarschijnlijk ook meer inkomstenbelasting betaald bij zijn eerste bijbaan, dan Trump tijdens zijn eerste jaar als president. Ook haalde hij aan dat Trump de langste periode van economische groei in de Amerikaanse geschiedenis erfde, “maar net als alles dat hij erft, heeft hij het verknald”.

Tot slot maakte Obama duidelijk wat voor persoon de huidige president is. Namelijk iemand “die zijn uiterste best doet iedereen te beledigen die het met hem oneens is of hen te bedreigen met gevangenisstraffen. Dat is abnormaal gedrag voor een president”. Volgens Obama is het belachelijk dat zo veel mensen het afdoen met “ach, het is Trump maar”. Met zijn daden zet Trump anderen aan “om verdeeldheid te zaaien en wreed te zijn”. Daar voegde hij nog aan toe: “En racistisch”.

