Obama in Nieuwsuur: Extreemrechtse mediafuik gevaar voor de democratie

‘Als ik ook maar een fractie had gedaan van wat Trump heeft gedaan, zou ik kritiek hebben gekregen van Republikeinen én van m’n eigen partij’. Dat zegt oud-president Barack Obama in een uitgebreid interview met Nieuwsuur, afgenomen door schrijver Tommy Wieringa. Daarin blikt hij niet alleen terug op zijn eigen periode als president van de Verenigde Staten, maar ook op de afgelopen vier jaar onder zijn opvolger, Donald Trump.

‘Een deel van de kiezers wil gewoon verandering. Het maakt ze niet uit welke kant dat opgaat, als het maar anders wordt’, aldus Obama. Verandering was ook het speerpunt van zijn eigen verkiezingscampagne, maar wat is daar van terechtgekomen? Welke gevolgen heeft zijn presidentschap gehad voor het land en hoe staat het met de diepe verdeeldheid waarin de Verenigde Staten te lijken verkeren.

Een deel daarvan is volgens Obama toe te schrijven aan veranderingen in het medialandschap. De kracht van sociale media is gegroeid waardoor mensen in een informatiefuik belanden: ‘Veel Trump-aanhangers krijgen hun informatie alleen van extreemrechtse radiozenders, Fox News en Donald Trumps tweets. Het is erg lastig om die informatiebubbel te penetreren. Dat veroorzaakt een gevaar voor de democratie waar ik geen last van had.’

Dat draagt er nu ook aan bij dat de Republikeinen volharden in het ontkennen van winst van Joe Biden. Dat heeft niet zozeer te maken met angst voor Trump, zegt Obama: ‘Het gaat om de angst voor het media-ecosysteem dat steeds krachtiger én winstgevender wordt. Er wordt veel winst gemaakt door angst en wrok te verspreiden. Het gaat niet alleen om ideologie, maar er is ook een economisch belang.’