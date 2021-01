Alexandria Ocasio-Cortez vreesde voor haar leven tijdens aanval op Capitool

Alexandria Ocasio-Cortez omschrijft de aanval van agressieve Trump-aanhangers op het Capitool als een traumatische ervaring. “Er was een treffen zeer dichtbij. Ik dacht dat ik dood zou gaan”, vertelde het bekende New Yorkse Congreslid op Instagram Live. “Ik wist niet of ik de dag zou overleven.”

Verscheidene Democratische afgevaardigden denken dat de neonazi’s, complotdenkers en andere Trump-aanhangers die het Capitool binnendrongen, hulp van binnenuit hebben gekregen. Zo zijn er beelden van agenten die de agressieve indringers geen strobreed in de weg legden en gesprekken met hen aanknoopten. “Het is vrij traumatiserend om in het Capitool rond te rennen en niet te weten of een agent je zal helpen of juist niet”, aldus Ocasio-Cortez.

De Democratische afgevaardigde Mikie Sherrill uit New Jersey vertelde dinsdag in een Facebook-video dat collega’s van haar een dag voor de bestorming groepen mensen hebben binnengelaten voor een verkenningsrondleiding. Op de dag van de bestorming maakten Sherill, die eerder piloot was bij de marine, en AOC zich zorgen dat Republikeinen hun schuilplaats zouden verraden. “In plaats van hun collega’s te beschermen, twitterden ze waar ze zaten, zodat de menigte hen zou kunnen vinden”, stelt Ocasio-Cortez.

“Het is niet overdreven om te zeggen dat veel leden van het Huis van Afgevaardigden bijna zijn vermoord”, aldus Ocasio-Cortez. Verscheidene indringers hadden zip ties bij zich waarmee mensen kunnen worden geboeid. Ook werden er pijpbommen en Molotovcocktails gevonden in de buurt van het Capitool en in de auto’s van de Trump-aanhangers. Tijdens de aanval vernielden de indringers de paniekknoppen in het kantoor van de Democratische afgevaardigde Ayanna Pressley.

Behalve op enkele bekende Democraten hadden de indringers het ook voorzien op Mike Pence die vooraf had aangekondigd dat hij het tellen van de stemmen niet zou verhinderen. Er waren talloze oproepen om de vicepresident op te hangen.