Oceaantemperatuur bereikt recordhoogte

Als gevolg van de klimaatcrisis warmen de oceanen op. Niet eerder werden er zulke hoge temperaturen gemeten als in 2019, meldt The Guardian. De hoge temperaturen van vorig jaar passen in een trend: de afgelopen tien jaren waren ook meteen de tien warmste jaren ooit gemeten.

Hoogleraar John Abraham van de University of St Thomas in Minnesota was betrokken bij het onderzoek naar de oceaantemperaturen. “De oceanen vertellen je echt hoe snel de aarde opwarmt”, vertelt hij aan The Guardian. “We zien een voortdurende, ononderbroken en toenemende opwarming van de aarde. Dat is slecht nieuws.”

Warmer oceaanwater leidt onder meer tot extremer weer, zwaardere stormen, een stijgende zeespiegel, meer overstromingen maar op andere plaatsen ook tot meer droogte. “Drogere gebieden worden droger, en natte gebieden zullen natter worden.”

De opwarming van de oceanen houdt gelijke tred met de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. De opwarming versnelt daarom: tussen 1987 en 2019 verliep de opwarming van de oceanen 4,5 keer zo snel als in de periode tussen 1955 en 1986.