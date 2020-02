Oeigoeren in Nederland niet veilig voor Chinese overheid

Het zal je maar gebeuren: vlucht je uit China naar Nederland, word je zelfs hier nog door de Chinese overheid opgejaagd. Dit overkomt honderden Oeigoeren in Nederland: hun social media wordt gehackt, ze krijgen intimiderende telefoontjes of ze worden met de dood bedreigd door Chinese agenten. In een nieuwe webdoc van journalistiek platform Synaps praat Sinan Can met vier Oeigoeren in Nederland over hun familie in de Chinese kampen en de bedreigingen vanuit China.