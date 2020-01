Het Oekraïense passagiersvliegtuig dat woensdag kort na opstijging neerstortte in Teheran, zou zijn geraakt door een raketafweerinstallatie van Iran. Dat beweren Amerikaanse bronnen tegenover Newsweek.

Functionarissen van het Pentagon, Amerikaanse en Iraakse inlichtingendiensten wijzen op foto’s die circuleren op social media. Daarop zouden brokstukken van raketten te zien zijn. Onderzoekscollectief Bellingcat kan de beelden niet verifiëren. Het passagiersvliegtuig is mogelijk geraakt door een grond-luchtraket van Russische makelij.

De Amerikaanse bronnen vermoeden dat het vliegtuig per ongeluk is geraakt. Volgens hen was de Iraanse afweerinstallatie actief nadat de raketten werden afgevuurd richting militaire doelwitten in Irak. Die aanval diende als vergelding voor het doden van de Iraanse generaal Soleimani door de Amerikanen.

A number of people have asked why the front of the Tor missile survives intact. As the below diagram shows, the warhead (marked 13) is not in the front of the missile, but about midway. Source https://t.co/msvYkwyEwq (h/t @cthulhu985) pic.twitter.com/Z4rhrHXf8D

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020