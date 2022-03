Oekraïense vluchtelinge verkracht door man die onderdak aanbood

In Polen is een man opgepakt wegens verkrachting van een 19-jarige Oekraïense vrouw die op de vlucht is voor het oorlogsgeweld, melden lokale media.

HLN schrijft:

De 49-jarige man kan tot 12 jaar gevangenisstraf krijgen voor zijn “wrede misdaad”, aldus de politie van de Poolse stad Wroclaw. “Hij ontmoette het meisje nadat hij zijn hulp had aangeboden via internet”, luidde het in een verklaring van de politie. “Ze ontsnapte uit het door oorlog verscheurde Oekraïne en sprak geen Pools. Ze vertrouwde een man die beloofde haar te helpen en onderdak te verschaffen. Helaas bleek dit allemaal bedrieglijke manipulatie te zijn.”

De Poolse autoriteiten wisten eerder te voorkomen dat een man een 16-jarig meisje dat op de vlucht is aan de grens mee kon lokken. Hij had zich gemeld in een vluchtelingenkamp om hulp aan te bieden maar bleek alleen geïnteresseerd in alleenstaande vrouwen en kinderen. De Belgische hulporganisatie Payoke waarschuwde eerder: “Voor mensen met slechte bedoelingen is deze oorlog een gedroomde kans”.

Er heerst grote vrees dat kwetsbare vluchtelingen in handen vallen van mensenhandelaren en andere kwaadwillenden.

Gouverneur Jos Lantmeeters van Belgisch Limburg riep alle burgemeesters op om gastgezinnen in hun gemeenten door de politie te laten screenen. Daarmee wil hij voorkomen dat zedendelinquenten kwetsbare vluchtelingen in huis kunnen halen. De landelijke autoriteiten hebben daar een stokje voor gestoken. De privacywetgeving staat een dergelijke controle niet toe.

Eerder: Mannen vallen jonge vrouwelijke Oekraïense vluchtelingen lastig

cc-foto: Lukas Plewnia