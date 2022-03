Oekraïense vluchtelingen tussen de schietende militairen in Harskamp

Oekraïense vluchtelingen die donderdag in het Gelderse Harskamp arriveerden, werden daar geconfronteerd met schoten en knallen. “Defensie heeft het terrein beschikbaar gesteld voor opvang van mensen uit Oekraïne, maar gaf ook aan dat oefeningen noodzakelijk zijn”, aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tegenover Omroep Gelderland.

Het geluid van geweerschoten is een normaal verschijnsel in Harskamp, waar militairen het schieten oefenen. Toch legde Defensie de oefeningen vorig jaar stil toen in Harskamp Afghanen tijdelijk onderdak kregen. Daar is dus nu na de komst van Oekraïense vluchtelingen geen sprake van.