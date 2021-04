Oekraïne roept NAVO op: maak haast met ons lidmaatschap

President Volodimir Zelenski heeft er dinsdag bij de NAVO op aangedrongen om haast te maken met het Oekraïense lidmaatschap van het militaire bondgenootschap. Volgens Zelenski zou toetreding tot de NAVO een krachtig signaal zijn richting Moskou. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

In een gesprek met de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zei Zelenski dat zijn land bereid is tot de door de NAVO gevraagde hervormingen van het leger. “Maar hervormingen alleen zullen Rusland niet stoppen”, aldus de president.

Toetreding tot de NAVO is nodig om een einde te maken aan de oorlog in Donbass, stelt Zelenski. In die regio zijn regeringssoldaten nog altijd in een strijd verwikkeld met pro-Russische rebellen.

De afgelopen weken zijn de spanningen in het Oosten van Oekraïne weer opgelopen. Vorige week kwamen nog vier regeringssoldaten om het leven, maandag werden twee soldaten doodgeschoten door separatisten. Sinds begin dit jaar zijn er zeker 23 soldaten omgekomen.

Oekraïne beschuldigt Rusland van troepenopbouw aan de grens. Rusland ontkent dat niet. Het Kremlin stelt “niemand te bedreigen”.