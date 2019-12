Oeps, veel groenten zijn helemaal niet veganistisch

Een lastig dilemma voor veganisten, de mensen die iedere dierlijke toevoeging aan hun voedsel mijden. De Amerikaanse veganistische boer Will Bonsall waarschuwt dat veel (biologische) groenten niet veganistisch zijn omdat ze gekweekt worden met behulp van dierlijke mest. “Ze zijn zeer onveganistisch”, verklaart hij tegenover The Guardian.

Veganisme wint de laatste jaren, mede onder invloed van social influencers, rap aan populariteit. Veganisten en hardcore vegetariërs kampen al met veel ‘verborgen’ dierlijke ingrediënten in voedsel, zoals varkensvlees dat wordt toegevoegd aan appelsap, vis aan wijn en gemalen dierlijke botten in drop. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Supermarkten als Albert Heijn voorzien producten van crackers tot drank daarom van het label vegan als er echt geen dierlijke toevoegingen in zitten. Maar daarbij wordt mest over het hoofd gezien.

Bonsall maakt deel uit van een kleine groep veganistische boeren die de traditionele landbouw op hun kop willen zetten door op een andere manier planten te kweken, zonder mest maar ook zonder kunstmest. Dat laatste is immers afkomstig uit aardolie en dat past niet binnen het streven zo weinig mogelijk gebruik te maken van fossiele energie. De boer schreef de gids Essential Guide to Radical, Self-Reliant Gardening waarin hij uitlegt hoe de grond zonder dierlijke producten verrijkt kan worden.

Amerikanen hebben het overigens lastiger dan Europeanen omdat er daar geen sprake is van certificatie. In Europa is er het van oorsprong Duitse keurmerk Biocyclic Vegan voor groenten die zonder dierlijke mest zijn gekweekt.

Een Britse veganistisch ideoloog wijst er op dat planten de bron van alle energie op aarde zijn en dierlijke producten overbodig maken. Nu worden enorme landbouwgebieden nog aangewend voor veeteelt, op fossiele energie na de grootste veroorzaker van CO 2 -uitstoot. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het wereldwijde landbouwareaal met driekwart zou kunnen afnemen als alle mensen overgaan op een veganistisch dieet.

Als overgestapt wordt op mestvrije groenten is het ideaal overigens nog niet helemaal bereikt. Probleem is dat brood wordt gebakken van graan dat vrijwel altijd met dierlijke of kunstmest is gekweekt. Voor veel mensen gaat dat wellicht allemaal een stap te ver maar Bonsall wijst er op dat biologische landbouw aanvankelijk ook als iets voor alleen hippies werd gezien. Nu is het een groeiend onderdeel van het reguliere aanbod.