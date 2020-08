Oh, ironie: kabinet wil niet hervormen voor Europese coronasteun

De Nederlandse regering hamerde er tijdens de onderhandelingen met andere EU-lidstaten telkens op dat landen die zouden aankloppen voor Europese coronasteun hun economieën moesten hervormen. Maar nu Nederland zelf 6,5 miljard euro wil claimen uit het Europese herstelfonds, heeft het kabinet opeens veel minder zin om te hervormen, schrijft Het Financieele Dagblad.

In ruil voor de coronasteun wil de Europese Commissie dat Nederland wat doet aan de extreem hoge particuliere schulden in Nederland. Maar het kabinet deinst terug voor de meest voor de hand liggende maatregel: het sneller afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en het beperken van het maximale hypotheekbedrag. Met name de VVD ziet het niet zitten om zo vlak voor de verkiezingen het mes te zetten in de miljardensubsidie voor het eigenwoningbezit.

In geen enkel ander land in de eurozone zijn de particuliere schulden per huishouden zo hoog als in Nederland. Volgens het CBS bedroeg de totale hypotheekschuld in Nederland vorig jaar 723 miljard euro, oftewel 89 procent van het BBP. Dat maakt Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor financiële schokken, waarschuwt de Europese Commissie.