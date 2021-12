Olaf Scholz verkozen tot nieuwe bondskanselier Duitsland

Olaf Scholz is gekozen als de nieuwe bondskanselier van Duitsland. Woensdagochtend stemde een meerderheid van de Bondsdag officieel voor de sociaaldemocraat als opvolger van Angela Merkel. Die kreeg kort ervoor een staande ovatie bij haar formele afscheid na 16 jaar het ambt te hebben uitgeoefend.

De zitting om Scholz te verkiezen, begon om 9 uur woensdagochtend. Daar werd hij voorgedragen door bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Uiteindelijk stemden 395 leden van de Bondstegen voor Scholz als nieuwe kanselier, 303 leden stemden tegen en nog eens 6 onthielden zich van stemming. Wie voor, tegen of niet stemden blijft onbekend, de stemming is geheim. Scholz zal rond 12 uur ’s middags de eed afleggen, vermoedelijk wordt een uur later het nieuwe kabinet voorgesteld en worden de ministers beëdigd.

Standing ovations for Merkel in Parliament just now.

She is only a guest for the election of @OlafScholz as next chancellor by the Bundestag.

Now each MP will be called up by name to get ballot.

