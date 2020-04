Olieprijs zakt tot onder 0 dollar

De prijs voor een vat olie, van de – lichte – Amerikaanse soort WTI (West Texas Intermediate), is maandag zo hard gekelderd dat die even lager dan 0 dollar werd. Bijna tien jaar geleden moest er nog 114 dollar neergeteld worden voor zo’n vat van 159 liter.

Het is voor het eerst dat de prijs van olie zo diep zakt. De daling wordt – naast de coronacrisis – mede veroorzaakt door het aflopen van een groot aantal termijncontracten. De negatieve prijs kan ontstaan als olieproducenten handelaren gaan betalen om olie af te nemen in plaats van dat ze er geld voor vragen. Ze doen dat om te voorkomen dat de productie stilgelegd moet worden.

De prijs voor Noordzeeolie is ook gedaald maar daar wordt nog altijd 23 dollar per vat voor gevraagd.

De VRT schrijft:

De crisis zat er al langer aan te komen. Eerst was er een conflict tussen Rusland en Saudi-Arabië, twee grote producenten en de Saudi’s pompten plots veel meer olie op om de Russen onder druk te zetten. Beiden keken tenslotte naar de Verenigde Staten als bemiddelaar en onlangs werd dus afgesproken om de productie fors terug te schroeven met bijna 10 miljoen vaten per dag. Analisten hadden er toen al op gewezen dat dat wellicht onvoldoende zou zijn en door de coronacrisis is de vraag naar olie en energie plots fors gedaald. Wie thuis blijft, heeft geen benzine nodig en nu veel industrietakken ook stilliggen, verbruiken die ook niet veel.

Probleem is dat overal de opslagmogelijkheden aan het vol raken zijn. Op de wereldzeeën en voor de havens dobberen volgeladen tankers die wachten op betere tijden. Nu kunnen ze hun lading nergens kwijt. De extreem lage olieprijs brengt landen die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van olie, zoals naast de Golfstaten, Rusland, Venezuela, Nigeria maar ook de Verenigde Staten, in grote problemen. Veel Amerikaanse olie wordt bovendien gewonnen via fracking, wat een kostbare methode is.

cc-foto: Kees Torn