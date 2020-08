Olieramp treft Mauritius, zeldzame dieren bedreigd

Een vastgelopen tanker die olie lekt voor de kust van Mauritius, veroorzaakt een ecologische ramp. De brandstof tast het koraal aan en vervuilt de witte zandstranden van het Afrikaanse eiland dat 1800 kilometer van het vasteland ligt. Op beelden die vanuit de lucht zijn gemaakt, is goed te zien hoe groot de schade is.

Oil spill in the lagoon of Mauritius island by Japanese tanker carrying 3800 tons of oil. pic.twitter.com/GLD6N3kjtN — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) August 10, 2020

Inmiddels is al duizend ton olie uit de tanker van het Japanse transportbedrijf Mitsui OSK Lines gelekt. Experts wijzen erop dat het einde nog niet in zicht is: er bevindt zich nog 2.500 ton olie aan boord van het zwaar beschadigde schip dat op 25 juli vastliep voor de kust. “Er bestaat nog altijd een risico dat de boot in tweeën breekt”, aldus premier Pravind Jugnauth.

Mauritius heeft de noodtoestand uitgeroepen, en duizenden bewoners van het eiland zijn bezig om de olie op te ruimen. Natuurbeschermers vrezen dat de olieramp grote gevolgen zal hebben voor het ecosysteem. “Duizenden soorten rond de ongerepte lagunes van Blue Bay, Pointe d’Esny en Mahebourg lopen het risico te verdrinken in een zee van vervuiling”, waarschuwt Greenpeace Afrika.