Ollongren lekt per ongeluk aantekeningen verkenning

Update 12.40 uur:

Verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren leggen hun werk als verkenner per direct neer. Dat meldt de Rijksoverheid. De reden daarvoor is het lekken van de notities van Ollongren. In een verklaring staat dat hoewel de notities ‘geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken’ zijn, de verkenners ‘hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten.’

Eerder:

Bij het verlaten van de Stadhouderskamer op het Binnenhof, heeft verkenner Kajsa Ollongron mogelijk een blunder begaan: de documenten in haar handen waren zichtbaar voor de aanwezige fotografen, waardoor aantekeningen uit de verkenningsgesprekken te lezen waren.

De duidelijkste foto’s komen van ANP-fotograaf Bart Maat. Op de papieren van Ollongren staat onder het kopje ‘aandachtspunten VVD en D66’ duidelijk te lezen: ‘Onderhandelingsstijl Hoekstra’ en ‘meerderheid Eerste Kamer geen must’. Hoekstra zelf laat daarover op Twitter weten: ‘Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat.’

Bizar, dit inkijkje in de aantekeningen van verkenner Ollongren. Onderwerpen die geen van allen met mij zijn besproken en waar zij ook niet over gaat. #CDA — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 25, 2021

Ook blijkt uit de aantekeningen van de met corona-besmette Ollongren dat een links blok ver te zoeken is. ‘Linkse partijen houden elkaar niet echt vast’, valt te lezen. Ook is er over de vanuit eigen partij aangevallen CDA’er Pieter Omtzigt gesproken. ‘Positie Omtzigt functie elders’, staat er. Het is de vraag of dat een voorspelling is, of een eis van VVD of D66. PvdA-leider Ploumen laat weten dat het loslaten van andere linkse partijen in elk geval niet vanuit haar partij komt:

Het is me het dagje wel voor @KajsaOllongren. Dan toch nog maar even voor de zekerheid: positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) March 25, 2021

Eerder werd aan demissionair premier Mark Rutte gevraagd waarom de verkenningsgesprekken niet online gedaan werden, via bijvoorbeeld Zoom, zoals een groot deel van werkend Nederland momenteel op kabinetsadvies doet. Volgens Rutte zou de veiligheid daarvan echter niet optimaal zijn en bestaat de kans dat informatie uit de gesprekken op straat komt te liggen. Inmiddels is de demissionaire premier daar in elk geval deels op teruggekomen. Donderdag liet de Rijksoverheid weten dat tot nader orde de ministerraad via digitale communicatietechnologie wordt gehouden.

Als dit waar is, kan dit echt niet. Eerder werd er in de ministerraad al over kritische kamerleden gesproken. Nu ook in de formatie? De verkenners moeten hier snel uitleg over geven. https://t.co/EsKppLmEMi — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) March 25, 2021