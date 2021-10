Ollongren wil paal en perk aan volmachten na dubieuze oproep Baudet

Demissionair minister Kajsa Ollongren is van plan om het aantal volmachtstemmen per persoon terug te brengen naar een, schrijft de NOS. Nu mogen mensen nog twee volmachtstemmen uitbrengen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart gold in verband met corona zelfs een maximum van drie.

Door het aantal volmachten terug te brengen, komt de minister tegemoet aan kritiek van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die is kritisch over de volmachten, omdat een kiezer daarmee zijn of haar stemgeheim moet opgeven en er het risico bestaat van stemmen ronselen.

Begin dit jaar stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek in naar Thierry Baudet. De Forum-leider had zijn achterban opgeroepen om volmachten te ronselen van mensen die “misschien niet zo politiek betrokken zijn”. De Kiesraad noemde de oproep “op z’n minst onwenselijk”, het OM besloot Baudet niet te vervolgen.

In 2014 trok de PvdA-lijsttrekker in Soest, Osman Suna, zich terug omdat hij machtigingen probeerde te verzamelen bij een moskee. In 2010 raakte Leefbaar Rotterdam in opspraak omdat de partij via een mail leden aanzette tot het verzamelen van volmachten.

Meerdaags stemmen

Als het aan Ollongren ligt, kunnen we vanaf de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 weer meerdaags stemmen. Eerder dit jaar was het bij de Tweede Kamerverkiezingen ook al mogelijk om op verschillende dagen te stemmen, maar dat was het gevolg van de coronamaatregelen.

Uit onderzoek blijkt dat met name kiezers van boven de 70 jaar gebruik willen maken van de mogelijkheid om op verschillende dagen naar de stembus te gaan. Meerdaagse verkiezingen zullen 11 tot 13 miljoen duurder zijn dan verkiezingen op een dag.