Olympiërs krijgen voorrang bij vaccinatie, medewerkers Jeugdzorg niet

Nederlandse Sporters die naar de Olympische Spelen in Tokio gaan, worden eerder gevaccineerd. Dat blijkt uit het nieuwe vaccinatieschema dat het ministerie van Volksgezondheid dinsdagavond presenteert, zo bericht De Telegraaf op gezag van bronnen bij het departement.

De 30.000 medewerkers in de Jeugdzorg krijgen in het nieuwe prikschema geen voorrang meer. Aanvankelijk zouden zij wel eerder aan de beurt zijn. In een brief die Hugo de Jonge en Tamara van Ark vermoedelijk vannacht naar de Tweede Kamer sturen, leggen zij uit waarom de 11.000 Olympiërs wel voorrang krijgen.

Het vaccinatieschema wordt aangepast omdat het AstraZeneca-vaccin niet meer wordt gebruikt bij mensen die jonger zijn dan 60 jaar. Nog voor de inkt van het nieuwe prikschema droog is, lijkt zich overigens een nieuw probleem aan te dienen: Johnson & Johnson legt de verspreiding van zijn vaccin stil, nu de Amerikaanse toezichthouder FDA onderzoek doet naar zes trombosemeldingen in de VS.