Olympische Spelen gaan niet door

De Olympische Spelen van 2020 gaan definitief niet door als gevolg van de corona-pandemie. Dat hebben het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de organisatiecommissie Tokyo 2020 in een gezamenlijk statement op de website laten weten.

