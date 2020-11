OM: Anti-homo-uitspraken minister Slob ‘strafbare discriminatie’

De uitspraken van Onderwijs-minister Arie Slob (ChristenUnie) dat scholen ouders mogen vragen een verklaring te ondertekenen waarin ze homoseksualiteit afwijzen, zijn strafbaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Volgens zowel het OM als de politie vallen de anti-homo-uitlatingen van de minister onder ‘strafbare discriminatie’.

Ook Roze in blauw, het LHBTQIA-netwerk binnen het politiekorps laat weten dat uit overleg met het OM inderdaad is gebleken dat Slob zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Volgens Roze in blauw zijn er meerdere vragen binnengekomen over de mogelijkheid aangifte te doen tegen de minister, zo laten ze weten op Facebook:

Aangifte naar aanleiding van de uitspraken van Minister Slob. Roze in Blauw is op de hoogte van de uitspraken van… Geplaatst door Roze in Blauw op Dinsdag 10 november 2020

Slob zelf heeft zijn woorden na hevige kritiek, uit de maatschappij en het kabinet inmiddels ingeslikt.

cc-foto: Roel Wijnants