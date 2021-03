OM: Beveiligers Baudet schuldig aan mishandeling, maar niet voor de rechter

De twee beveiligers van Thierry Baudet die vorig jaar in Den Bosch een vreedzame demonstrant hebben mishandeld, hoeven van het Openbaar Ministerie (OM) niet voor de rechter te verschijnen. Wel vindt de officier van justitie dat ze schuldig zijn aan het plegen van strafbare feiten, maar ook gelooft het OM dat de daders al genoeg zijn gestraft.

Baudet was in juni 2020 op de Parade in Den Bosch om daar campagne te voeren voor zijn Forum voor Democratie en om daar partijpamfletten uit te delen. Bosschenaar Jasper Toeli van den Elshout was ook aanwezig, in het zicht van Baudet, met een doos waarop hij had geschreven: “Oud papier hier svp, bvd.” Even later werd hij door twee van de privé-beveiligers van Baudet hardhandig gegrepen, weggevoerd en een eindje verderop op zijn knieën gedwongen waar hij zo’n twintig minuten moest blijven zitten terwijl de mannen zijn armen op zijn rug gedraaid hielden.

Het OM heeft nu geoordeeld dat er wel degelijk sprake is van een strafbaar feit, omdat er geen enkele aanleiding was te denken dat Van den Elshout een bedreiging vormde. Volgens de officier van justitie was de aanhouding zelf niet strafbaar, maar: ‘Wij concluderen dat beide beveiligers wel strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het aan het slachtoffer toegebrachte pijn en letsel. Volgens ons is dan ook sprake van openlijke geweldpleging of mishandeling door de beveiligers.’ Dat ze niet voor de rechter worden gebracht, is omdat de beveiligers als gevolg van het geweld en de mishandeling minder opdrachten hebben en risico lopen hun vergunning te verliezen. Daarmee zijn ze volgens het OM Oost-Brabant voldoende gestraft.

De advocaat van Van den Elshout is het er niet mee eens. Hij laat aan NU.nl weten: