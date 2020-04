Om horeca te redden wordt deze stad omgetoverd tot één groot terrasgebied

In Vilnius, de hoofdstad van EU-lidstaat Litouwen aan de Baltische Zee, staan de autoriteiten toe dat horecazaken de publieke ruimte gebruiken om terrassen in te richten. Om te beginnen worden achttien grote pleinen en straten in de historische stad gratis ter beschikking gesteld aan de door de crisis geplaagde restaurants en cafés. Horeca-ondernemers kunnen er tafels neerzetten en vanwege de beschikbare ruimte zich toch houden aan de voor de bestrijding van het coronavirus noodzakelijke afstanden. De bevolking is aangemoedigd vouchers te kopen die in de horeca besteed kunnen worden. De burgemeester verklaart tegenover het Litouwse TV3 dat burgers zo hun solidariteit met de zwaar getroffen branche kunnen tonen.

De maatregel verandert de stad, die onder het Unesco werelderfgoed valt, deze zomer als het ware in één groot terrasgebied. Deze week al wordt het horecazaken weer toegestaan open te gaan. De regels voor social distancing blijven daarbij wel van kracht, wat betekent onder meer dat tussen alle tafels minstens twee meter afstand moet zitten. Voor veel zaken blijkt het daardoor praktisch onmogelijk te functioneren omdat ze binnen te weinig ruimte hebben om voldoende afstand te bewaren en buiten in de smalle straten ook slechts enkele tafels kwijt kunnen. De openstelling van pleinen en straten moet hen helpen en overtreding van de regels voorkomen. Inmiddels hebben al 160 horecazaken zich aangemeld, schrijft The Guardian.

Volgens een woordvoerder van de plaatselijke horecabond komt de maatregel net op tijd. “De stad kan zo weer tot leven komen, zonder de veilgheidseisen te schenden.” Om het bezoek aan de horeca te stimuleren heeft het gemeentebestuur van Vilnius voor 400.000 euro aan tegoedbonnen geschonken aan zorgmedewerkers die kunnen worden besteed in horecazaken en culturele instellingen. Het cadeau ter gelegenheid van de Dag van de Medische Arbeiders is zowel bedoeld als dankbetuiging aan het zorgpersoneel voor hun inspanningen als een steunactie voor de horeca en cultuursector.

Litouwen kent tot nu toe zo’n 1300 besmettingen met het corona-virus. 44 mensen zijn er aan overleden.

cc-foto: jbodane