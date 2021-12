OM laat Dion Graus weer lopen

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen Dion Graus geseponeerd. Zijn ex-vrouw Joyce, tevens fractiemedewerker, had hem beschuldigd van seksuele uitbuiting, maar volgens Justitie was daarvoor onvoldoende bewijs.

De conclusie luidt dat de informatie op de verschillende gegevensdragers geen bewijs oplevert voor een zedendelict dan wel mensenhandel. De zaak krijgt daarom geen verder vervolg.

Begin dit jaar onthulde NRC Handelsblad dat Graus zijn vrouw aanzette tot seks met beveiligers, bij wijze van ‘betaling in natura’. Volgens Joyce gebeurde dat tegen haar zin. Een van de beveiligers zou ook in de Tweede Kamer seks hebben gehad met de vrouw.

In opnames was te horen hoe Graus aanwezig was bij de seksuele ontmoetingen tussen zijn vrouw en de beveiligers. Ook doken er door Graus gemaakte opnames van een telefoongesprek op waarin Joyce zegt dat ze zich door het PVV-Kamerlid gedwongen voelde. “Ik ben een katholiek meisje, ik wilde niet. Maar Dion, jij zei dat het moest en Joyce deed weer haar blinddoek om. Eiwitsplitsende enzymen waren goed voor me, zei jij: wat maakte het uit even mijn benen open te doen?”

De ex-partner van Graus kon na het bekend worden van de praktijken rekenen op steun van een groep mensen die ervan overtuigd zijn dat de PVV’er zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel en verkrachting. Zo vloog er in september een vliegtuigje boven Nederland met de tekst: “Landgenoten, HelpJoyce.nl.”

Het is niet voor het eerst dat het Openbaar Ministerie besluit om Graus niet te vervolgen na aangiftes ‘wegens gebrek aan bewijs’. De PVV’er werd eerder al door twee vrouwen beschuldigd van mishandeling, stalking en bedreiging.