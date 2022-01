OM onderzoekt bedreigingen door viruswaanzinnige Engel

De aangifte tegen viruswaanzinnige sekteleider Willem Engel wordt uitgebreid. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Behalve opruiing, oplichting, desinformatie en uitingen met een terroristisch oogmerk, komt daar nu ook het dreigen met tribunalen bij. Het Openbaar Ministerie begint een onderzoek.

1. Nu officieel: recherche start het onderzoek naar de aangifte. 2. Uitbreiding: naast opruiing, desinformatie, uitingen met een terroristisch oogmerk & oplichting is bedreiging nu óók toegevoegd én onderdeel van het onderzoek. #aangiftewillemengel https://t.co/LooomGDrwA — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) January 21, 2022

Initiatiefnemer Norbert Dikkeboom verzamelde eerder al 22.581 aangiftes tegen Engel. Tijdens een livestream van complotclubje Viruswaarheid, liet Engel weten bezig te zijn ‘met de voorbereiding van een tribunaal’. Ook riep hij zijn aanhangers op ‘bewijzen te verzamelen’ en ‘dossiers aan te leggen’. De viruswaanzinnigen moesten zich van Engel onder meer richten op Sigrid Kaag die volgens hem ‘een bedenkelijk en laakbaar persoon’ is en Hugo de Jonge. Die laatste zou volgens Engel bij berechting voor zijn gedroomde tribunaal niet in aanmerking komen voor amnestie.

‘Het gebruik van het woord tribunalen impliceert de omverwerping van het gezag’, laat Dikkeboom weten. ‘Er zijn immers geen tribunalen in Nederland maar rechtbanken. De voortdurende, stelselmatige verwijzing naar tribunalen is dan ook opruiend en bedreigend van aard.’ Hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels liet begin dit jaar bij EenVandaag al weten dat het gebruik van het woord tribunalen, zoals ook de extreemrechtse complotdenkers van Forum voor Democratie doen, ‘gevaarlijk’ is: ‘Het zijn vaak verkapte doodsbedreigingen, zo zien wij dat ook. Daar vervolgen wij mensen voor.’