OM staakt civiel onderzoek naar besteding donaties Viruswaarheid

Het Openbaar Ministerie constateert dat er geen aanleiding meer is een onderzoek naar onregelmatigheden bij Viruswaarheid, de stichting van corona-ontkenner Willem Engel, voort te zetten. Justitie kwam in actie nadat gebleken was dat Engel zich 50.000 euro, afkomstig uit donaties, toegeëigend had. De leider van de viruswaanzinnigen verklaarde daarop dat het ging om een lening. Het OM stelt dat de lening inmiddels is terugbetaald en dat er geen reden is om aan te nemen dat de giften van donateurs onrechtmatig gebruikt worden.

Het AD meldt: