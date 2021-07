OM uit felle kritiek op ‘digitale heksenjacht’ door GeenStijl en andere trollen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich genoodzaakt gezien in een uitvoerige verklaring de ‘feiten en fabels’ overzichtelijk te maken rond de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca, nadat die door een groep jongeren uit het Gooi was mishandeld. Terwijl het onderzoek in volle gang is, besloot weblog GeenStijl de jacht te openen op de verdachten door hun volledige namen te publiceren. Vervolgens ging op sociale media de leugen rond dat de officier van justitie, die dezelfde achternaam draagt als een van de verdachten, de moeder van die persoon zou zijn. Een leugen die onder meer door de uiterst rechtse columnist Jan Dijkgraaf werd gedeeld met zijn bijna 60.000 twittervolgers.

Het OM schrijft:

Het OM vindt het buitengewoon kwalijk dat op internet wilde en onjuiste verhalen rondgaan waarin wordt beweerd dat de moeder van een van de verdachten officier van justitie is. Ook is er geen sprake van dat ‘rijke ouders’ het OM hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden. Als er in een onderzoek sprake is van familieverbanden, of een andere vorm van belangenverstrengeling, wordt de zaak overgedragen aan een ander OM-onderdeel.

Over de rol van GeenStijl schrijft het OM:

Op www.geenstijl.nl is een lijst met namen van de vermeende dadergroep gepubliceerd. Het OM betreurt dat. Het opsporen van daders is het werk van politie en OM. Een beetje googelen is daarvoor echt onvoldoende. De kans is groot dat dit tot verkeerde conclusies leidt en dat kan onschuldige mensen in grote problemen brengen. Bovendien bezorgt deze digitale heksenjacht politie en OM een hoop extra werk, nu mensen zijn bedreigd en mogelijk beveiliging nodig hebben. Tijd en aandacht die politie en OM liever besteden aan het uitzoeken wat op Mallorca precies is gebeurd en het voor de rechter brengen van de juiste personen.

Naast een uitleg van wat zich heeft afgespeeld op Mallorca en informatie over het onderzoek dat nu naar de mishandeling en dood van de 27-jarige Carlo loopt, en waarom de vervolging in Nederland plaatsvindt en niet in Spanje, waarschuwt het Openbaar Ministerie ook iedereen die online voor speurneus en rechter speelt: