Ombudsman: etnisch profileren op tal van plaatsen bij de overheid

De overheid moet beter in kaart brengen waar er sprake is van etnisch profileren. Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een interview met NRC Handelsblad, naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag over 2019.

Eerder deze week gaf de Belastingdienst toe dat een dubbele nationaliteit tussen 2012 en 2015 een criterium was om mensen aan een extra controle te onderwerpen. Ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit werden nogmaals gecontroleerd, terwijl dat niet zou zijn gebeurd als ze alleen de Nederlandse nationaliteit hadden gehad.

Van Zutphen vermoedt dat het etnisch profileren bij de Belastingdienst het topje van de ijsberg is. “Als het bij de Belastingdienst gebeurt, gebeurt het dan ook bij de SVB, UWV en gemeenten?” Over de politie komen regelmatig klachten binnen vanwege etnisch profileren. Elders zit de institutionele vooringenomenheid volgens de Ombudsman ingebakken in de systemen.

Etnisch profileren komt voor in alle lagen van de overheid, constateert Van Zutphen. „Het zit in systemen die achter de deur van een computercentrum gegevens uitspugen. Het gaat via algoritmen. Wat mij interesseert, is wat mensen daar vervolgens mee doen. Daarom zijn we ook begonnen met een onderzoek naar de manier waarop de overheid met klachten over etnisch profileren omgaat. Daar zou de institutionele vooringenomenheid zeker ook kunnen zitten. In korte tijd hebben we 150 tot 200 meldingen gekregen.”

cc-foto: Michel Curi