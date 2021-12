‘Omikron binnen enkele weken dominante variant in Verenigd Koninkrijk’

Over enkele weken zal Omikron Delta hebben verdrongen als meest voorkomende virusvariant in het Verenigd Koninkrijk, voorspelt coronadeskundige Jeffrey Barrett. Volgens hoogleraar Tim Spector is de kans groot dat het Verenigd Koninkrijk over tien dagen al meer Omikron-besmettingen heeft dan verscheidene landen die vanwege Omikron op de rode lijst zijn gezet.

Op 4 december was Omikron vermoedelijk al goed voor 2 procent van alle infecties in het land. De nieuwe variant verspreidt veel sneller dan Delta die al twee keer zo besmettelijk was als het oorspronkelijke virus.

Numbers of COVID cases likely to be the #OmicronVariant are increasing rapidly in England

SGTF data indicate 994 likely cases, including 2% of swabs from 4th December

This gives a worst case scenario of ~2500 cases so far and an R-value of 3.47 (CI 2.75 – 4.40)

Detail in thread pic.twitter.com/BnyHP36jfA

— Alastair Grant (@AlastairGrant4) December 7, 2021