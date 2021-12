Omikron: ‘Dichterbij het begin dan aan het eind van de pandemie’

Sinds half november is het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Zuid-Afrika met een factor 14 toegenomen. Was het zevendaags infectiegemiddelde op 16 november nog 332, inmiddels staat dat getal boven de 4.800. Die groei bevestigt dat de nieuwe Omikron-variant een stuk besmettelijker is dan Delta, die ook alweer twee keer zo besmettelijk was als het oorspronkelijke virus.

Omikron toont dat we “dichterbij het begin dan aan het eind van de pandemie” zitten, schrijft de vooraanstaande Britse wetenschapper Jeremy Farrar in The Observer. “Hoe langer het virus zich blijft verspreiden in hoofdzakelijk ongevaccineerde bevolkingen, hoe groter de kans is dat er een variant opduikt die onze vaccins kan verslaan.”

In Zuid-Afrika is slechts een kwart van de bevolking gevaccineerd. Dat is het gevolg van een trage vaccinatiestart, leverings- en distributieproblemen en angst voor het vaccin als gevolg van desinformatie.

De Zuid-Afrikaanse regering overweegt de toegang tot publieke diensten en bedrijven afhankelijk te maken van de vaccinatiestatus. Restaurants, bussen, taxi’s en vliegtuigen zouden alleen nog maar toegankelijk worden voor gevaccineerden. President Cyril Ramaphosa hoopt zo een harde lockdown te kunnen voorkomen.

Het coronavirus heeft in Zuid-Afrika al veel levens geëist. Volgens officiële cijfers zijn er ongeveer 90.000 mensen aan covid-19 overleden, maar de oversterftecijfers liggen nog een stuk hoger: 273.000 extra doden sinds mei vorig jaar.