Omikron explodeert: 200.000 besmettingen per week

Het aantal besmettingen met het coronavirus is de afgelopen week met 77 procent gestegen, meldt het RIVM. De afgelopen zeven dagen werden er meer dan 200.000 nieuwe besmettingen gemeld. Vooral jongeren lopen het virus op. Bijna de helft van de nieuwe besmettingen is toe te schrijven aan mensen tussen de 15 tot 29 jaar. Ook het aantal herinfecties stijgt opvallend. 13 procent van de gemelde gevallen betreft personen die al eens eerder besmet zijn geraakt met het virus. Tot half december was dat 3 procent.

De explosie wordt toegeschreven aan de omikron-variant. Die verspreidt zich razendsnel maar maakt tot nu toe minder ernstige slachtoffers. Het aantal ziekenhuisopnames daalt vooralsnog, al is de terugval minder dan in eerdere weken. Ook het aantal ic-opnames daalt en wel erg hard. De afgelopen week kwamen er 112 mensen op de intensive care terecht, een week eerder nog 152. Vraag is of dat zo blijft als omikron zich meer over kwetsbare groepen gaat verspreiden.

Het reproductiegetal R van de omikron-variant is volgens schatting van het RIVM gestegen naar 1,63.

De WHO waarschuwde eerder vandaag dat de helft van de Europeanen besmet zal raken met de omikronvariant. NRC schrijft over de verklaring van Hans Kluge, regiodirecteur van de WHO voor Europa: