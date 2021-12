Omikron groeit 70 keer sneller in weefsel bronchiën dan Delta

De nieuwe Omikronvariant vermenigvuldigt zichzelf zeventig keer sneller dan Delta in het weefsel van de bronchiën. Dat blijkt uit laboratoriumproeven, schrijft The Guardian. Het onderzoek naar het gedrag van Omikron in de vertakkingen tussen de luchtpijp en de longen kan verklaren waarom de nieuwe variant zo besmettelijk is.

De onderzoekers van de universiteit in Hong Kong stelden ook vast dat Omikron zich in longweefsel juist weer tien keer trager vermeerdert dan Delta. Volgens de wetenschappers kan dat er op wijzen dat een besmetting met Omikron minder erg is dan met Delta. Hoofdonderzoeker Michael Chan Chi-wai houdt echter de nodige slagen om de arm: hoe erg het ziekteverloop is, is ook afhankelijk van iemands immuunreactie.

Hij wijst er bovendien op dat een zeer besmettelijk virus vaak tot meer doden en ernstig zieken leidt dan een virus met een zware ziektelast, omdat het besmettelijke virus meer mensen infecteert. Omikron kan de immuniteit als gevolg van vaccinatie of eerder doorgemaakte ziekte makkelijker omzeilen dan eerdere varianten. Daarom is er volgens de wetenschapper sprake van een “zeer significant gevaar”.