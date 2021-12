Omikron: Israëlische minister adviseert 60-plussers om thuis te blijven

De Israëlische minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev raadt 60-plussers aan om thuis te blijven. De bewindsman, die zelf 67 is, denkt dat ouderen zo de kans op een besmetting met Omikron kunnen verkleinen, meldt Haaretz.

De nieuwe, besmettelijke variant zal binnen twee weken ook in Israël de dominante virusstam zijn. Hoogleraar Ran Balicer die het Israëlische kabinet adviseert over corona, had om die reden al geopperd dat ouderen er verstandig aan doen om de drukte te mijden.

Hoewel vaccinaties nog altijd bescherming bieden tegen Omikron, is die minder goed dan tegen eerdere varianten die meer op het oorspronkelijke virus leken. Israël is het eerste land waar ouderen en kwetsbaren sinds deze week in aanmerking komen voor een vierde prik.

In verscheidene landen leidt de opmars van Omikron tot nieuwe besmettingsrecords. Onder meer Frankrijk en Ierland melden dagrecords. China heeft verscheidene strenge lockdowns geïntroduceerd vanwege Omikron. Zo mag in Xi’an per huishouden nog maar een persoon eens per twee dagen naar buiten om boodschappen te doen. In de stad met 13 miljoen inwoners werden vrijdag 75 besmettingen vastgesteld. Zaterdag waren er 155 nieuwe besmettingen.