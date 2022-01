‘Omikron luidt einde pandemie in, over twee maanden terug naar normaal’

De opkomst van de Omikron-variant is het begin van het einde voor de coronapandemie. Dat denkt de vooraanstaande Deense epidemioloog Tyra Grove Krause. Dankzij de snelle verspreiding en het lage ziekterisico van de mutatie, kan volgens haar over twee maanden het normale leven weer beginnen.

Uit meerdere onderzoeken is inmiddels gebleken dat hoewel Omikron zich veel sneller verspreidt dan zijn voorgangers, het aantal mensen dat er ernstig ziek van wordt significant lager is. Voorganger Delta was vooralsnog goed voor twee keer zoveel ziekenhuisopnames als Omikron. De besmettelijkheid van Omikron zorgt er daarentegen wel voor dat veel mensen immuniteit tegen het virus opbouwen, zo is de verwachting. En dat in zo’n hoog tempo, dat de remmen binnen enkele maanden weer van de lockdownsamenleving kunnen.

Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Adhanom Ghebreyesu, sprak in zijn nieuwjaarstoespraak al eenzelfde hoopvolle boodschap uit. In die toespraak voorspelde hij dat 2022 het jaar is dat de coronapandemie ten einde komt. Daarbij merkte hij wel op dat het de wereldwijde vaccinatieongelijkheid is die de ideale omstandigheden schiep voor het ontstaan van Omikron. Volgens Tedros is een succesvolle bestrijding van die ongelijkheid cruciaal ‘om een einde te maken aan de wereldwijde nachtmerrie en het normale leven te herstellen’.