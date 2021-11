‘Omikron ontstaan door tekortschietende behandeling HIV-patiënten’

De Omikron-variant van het coronavirus is waarschijnlijk ontstaan doordat een deel van de HIV-patiënten in zuidelijk Afrika nog altijd geen toegang heeft tot goede medicatie. Dat zegt de Duitse immunoloog Carsten Watzl tegen ZDF.

Bij HIV-patiënten die geen antiretrovirale middelen krijgen, raakt het immuunsysteem verzwakt. Als zij geïnfecteerd raken met sars-cov-2, kan het virus lange tijd actief blijven bij hen. Het virus grijpt die kans aan om nieuwe mutaties te creëren. Zo kan een variant ontstaan die het immuunsysteem makkelijker kan omzeilen.

De zorg voor HIV-patiënten in sub-Sahara Afrika is sinds het begin van deze eeuw enorm verbeterd. Toch blijft er veel te wensen over. Hoewel de meerderheid inmiddels toegang heeft tot antiretrovirale middelen, moet een aanzienlijk deel van de patiënten het nog altijd zonder goede medicatie stellen, blijkt uit gegevens van de WHO.

Veel virologen houden er rekening mee dat Omikron is ontstaan bij een HIV-patiënt met een verzwakt immuunsysteem. Een alternatieve verklaring is dat de nieuwe variant is overgesprongen van dieren.