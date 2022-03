Omikron overleeft langer op oppervlakken, besmetting via brief

De Omikron-variant overleeft langer op oppervlakken dan eerdere varianten van sars-cov-2, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Waarschijnlijk blijft Omikron ook langer ‘leven’ in aerosolen. Dat verklaart mede waarom de nieuwe variant zoveel besmettelijker is dan eerdere versies van het virus.

I spoke with @LaurenPelley about a new preprint comparing survival of Omicron vs. ancestral strain on surfaces. TLDR Omicron is more stable (probably in aerosols too, may contribute to greater transmissibility, my graph of their data👇) /1 pic.twitter.com/ECR8nrhjuP — Linsey Marr (@linseymarr) March 11, 2022

Hoewel Omikron op papieren oppervlakken veel minder lang gevaarlijk blijft, zijn Chinese onderzoekers wel gestuit op een besmetting in Beijing die “waarschijnlijk” is veroorzaakt door een brief uit het buitenland. Twee dagen na het ontvangen van de brief werd de ontvanger ziek. Er was volgens de onderzoekers geen andere verklaring voor de infectie dan de brief.

2) Study concludes: “we reported the first local cluster caused by Omicron variant in Beijing and showed this cluster was likely caused by a contaminated internationally mailed document, which has not been reported before.” — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 12, 2022

Ondertussen zijn in verscheidene Chinese steden lockdowns afgekondigd. Onder meer in Shenzhen (23 miljoen) zijn strenge coronamaatregelen van kracht. Ook de provincie Jilin is in lockdown gegaan. Daar wordt nu in razend tempo een isolatiecentrum met 6.000 bedden uit de grond gestampt. Anders dan bij de eerdere varianten lijkt het de Chinese autoriteiten nauwelijks te lukken om de verspreiding van Omikron in te perken.

China is showing a live stream of the construction of a new 6,000-bed isolation center in Jilin city to deal with the new COVID outbreak. Work is going on 24 hours a day and is expected to be completed in about six days.https://t.co/cYZKRMIAkm pic.twitter.com/kz17yik7uH — Steve Lookner (@lookner) March 14, 2022

Lockdowns in China kunnen leiden tot wereldwijde tekorten van allerhande producten, omdat het land zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot de fabriek van de wereld.